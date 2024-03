Stadthallenpark, Brückenstraße und „Parteifalte“ in Chemnitz: Was sagen Architekten zu Gestaltungsideen?

Die Chemnitzer FDP will mit Architekten über Vorschläge zur Gestaltung dieses Teils der Innenstadt sprechen. Einwohner sind dazu eingeladen.

Chemnitz.

Sollen die Wege im Stadthallenpark neu gestaltet werden, um die Orientierung hin zur Brückenstraße zu vereinfachen, oder soll der Park eine Randbebauung erhalten? Soll der „Parteifalte“ genannte Bürokomplex hinter dem Marx-Monument in Richtung Brühl komplett geöffnet werden oder nur im Erdgeschoss? Über Fragen wie diese will sich die Chemnitzer FDP am 5. März mit Mitgliedern der Architektenkammer austauschen. Einwohner sind dazu eingeladen, werden im Interesse der Planung aber um Anmeldung gebeten. Um 19 Uhr beginnt am „Pentagon 3“ im „Terminal 3“ eine Führung, bei der Ideen dargelegt werden, spätestens ab 20 Uhr soll darüber im City-Pub gesprochen werden. Anmeldungen werden per E-Mail an info@fdp-chemnitz.de angenommen. (gp)