Stau auf A 72: Lastwagen zwischen Chemnitz und Stollberg verunglückt

Auf der Autobahn in Richtung Zwickau mussten sich am Donnerstagvormittag Autofahrer für längere Zeit in Geduld üben.

Viele Autofahrer, die am Donnerstagvormittag auf der A 72 von Chemnitz in Richtung Zwickau unterwegs waren, haben ihr Ziel nur mit erheblicher Verspätung erreicht. In Höhe der Abfahrt Stollberg-Nord ist gegen 9.45 Uhr ein Lastwagen verunglückt. Der Lkw kam nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der...