Straßenbau in der Krise: Auerswalder Anwohner frustriert

Seit Jahrzehnten warten Autofahrer und Anlieger auf den Ausbau von wichtigen Verbindungsstraßen. Baurecht besteht. Aber es ist kein Geld da. In Ottendorf könnte es jetzt eine Lösung geben.

Der Außendienstler aus der Gemeinde Lichtenau, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, kennt die halbe Republik: „Überall werden Straßen gebaut.“ Aber wenn er in seine Heimat komme, sehe er Stillstand, vor allem an wichtigen Ortsverbindungsstraßen. „Ein Schlagloch reiht sich ans andere, überall Holperpisten.“ Dabei nennt er...