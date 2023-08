Straßenschlacht in Limbach-Oberfrohna: So können auch Neulinge das Radrennen bewältigen

Am 17. September geht die „Schlacht“ weiter. Joe Männl gewann sie 2022. Er und der sportliche Leiter Hardy Hänel sind überzeugt, dass das Rennen für jeden ist. Nicht nur Fitness ist entscheidend.

So oft es geht, ist Joe Männl mit seinem Fahrrad im Rabensteiner Wald unterwegs. Über Stock und Stein fährt er durch den Wald. Die Motivation dahinter: Der 24-Jährige wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal an der Straßenschlacht in Limbach-Oberfrohna teilnehmen. Von Anfang an ist er bei dem Fahrradrennen dabei. „2021 bin ich Zweiter...