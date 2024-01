Streik bei Citybahn: Diese Verbindungen werden bedient

Seit den Nachtstunden streikt die Lokführergewerkschaft GDL wieder. Dieses Mal ist die Chemnitzer Region weniger betroffen.

Chemnitz.

In der Nacht zu Mittwoch hat der nächste Ausstand der in der GDL organisierten Lokführer begonnen, der noch bis Montag andauern soll. Bei der City-Bahn sind die Auswirkungen am deutlichsten zu spüren. Auf der Internetseite www.city-bahn.de sind Notverbindungen aufgelistet. Demnach soll der Schülerverkehr in Teilen trotzdem bedient werden. Für die Strecken von Dittersdorf über Einsiedel bis Technopark (2-Stunden-Takt), von Altchemnitz nach Stollberg (2-Stunden-Takt) sowie von Mittweida nach Chemnitz (nur bis Freitag) wird ein Bus-Notverkehr eingerichtet.