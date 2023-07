Streik im Großhandel: Wenn Lieferungen für Gastronomen und Tankstellen ausbleiben

Dass im Großhandel derzeit ein Tarifstreit tobt, dürfte vielen Konsumenten aufgefallen sein. In den Supermärkten bleiben aufgrund von zum Teil mehrtägigen Streiks in Logistikzentren und Großlagern einige Regale leer. Betroffen war zuletzt beispielsweise das Edeka-Zentrallager in Berbersdorf. Auch an der Handelskette Rewe geht das nicht...