Streik und immer wieder Streik: Wie Chemnitzer auf massive Ausfälle bei Bus und Bahn regieren

Der Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr hat in Chemnitz am Freitag vieles lahmgelegt. Bei Kunden schwindet die Geduld. Immerhin ist es nicht der erste Streik in diesem Jahr. Die Busfahrer und -fahrerinnen sehen aber kaum andere Möglichkeiten, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen.

Ronny Tulatz hatte am Freitag einen wichtigen Termin. Er musste zu einem Vorstellungsgespräch. Der 36-Jährige hat kein Auto, ist auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Normalerweise klappt das auch ganz gut. Der Chemnitzer kommt zurecht. Würde da nicht ständig irgendwo gestreikt oder blockiert. Anfang des Jahres blockierten... Ronny Tulatz hatte am Freitag einen wichtigen Termin. Er musste zu einem Vorstellungsgespräch. Der 36-Jährige hat kein Auto, ist auf den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen. Normalerweise klappt das auch ganz gut. Der Chemnitzer kommt zurecht. Würde da nicht ständig irgendwo gestreikt oder blockiert. Anfang des Jahres blockierten...