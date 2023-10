Stromkabel von Chemnitzer Fernwärmetrasse geklaut: Täter konnten zwei Wochen ungestört stehlen

Dem Energieversorger Eins fiel der Diebstahl erst am Mittwoch auf. Zu dem Zeitpunkt hatten die Täter bereits Stromkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Offenbar seit Anfang Oktober machten sich Diebe an einer Fernwärmetrasse im Bereich der Emilienstraße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf zu schaffen. Laut Polizeidirektion sollen in den vergangenen Wochen mehrere Stromkabel von der Trasse gestohlen worden sein. „Durch eine aufgehebelte Metalltür gelangten die Täter in der Emilienstraße in...