Tanz-Elite tritt in Chemnitz für den guten Zweck auf

Tanzcompanys aus Deutschland und Tschechien treten am 6. Mai im Chemnitzer Opernhaus für einen guten Zweck auf. Alle Beteiligten verzichten auf eine Gage. Die Einnahmen der Gala, die zum achten Mal stattfindet, gehen in diesem Jahr an den Chemnitzer Verein zur Integration psychosozial behinderter Menschen Chemnitz, kurz VIP. Der Verein unterhält...