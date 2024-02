Tarifstreit im Einzelhandel: Streikende kommen im Chemnitz-Center zusammen

Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel dauern ein Dreivierteljahr, bislang ohne Ergebnis. Gestreikt wurde bereits mehr als 100-mal. Nun geht es wieder in den Ausstand – in diesen Filialen.

In einigen Einzelhandelsfilialen der Region ist der Service am heutigen Freitag und morgigen Samstag womöglich eingeschränkt. Der Grund ist ein erneuter Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi. Sie befindet sich seit Juni 2023 in Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Während Verdi 2,50 Euro...