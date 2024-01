Tatort Haltestelle – Raub unter Jugendlichen in Chemnitz

Zwei 13-Jährige sind am Samstag an einer Haltestelle der Straßenbahnlinie 4 von einer Gruppe angegriffen und ausgeraubt worden. Die mutmaßlichen Täter sind ebenso minderjährig.

Chemnitz.

Die Polizei ermittelt zu einem Raubüberfall unter Jugendlichen am Samstag in Chemnitz an einer Straßenbahnhaltestelle. Opfer sind laut Mitteilung zwei 13-Jährige, die mutmaßlichen Haupttäter zwei 14-Jährige. Die Tat ereignete sich gegen 15.35 Uhr an der der Haltestelle „Dr.-Salvador-Allende-Straße“ in Kappel. Die 13-Jährigen hielten sich dort auf, als eine ihnen bekannte Gruppe aus einer Bahn ausstieg und sie aufforderte, ihre Habseligkeiten herauszugeben. Die Opfer wurden festgehalten und geschlagen, weil sie dem nicht nachkamen. Aus einer Umhängetasche der beiden wurden eine Powerbank und ein Ladekabel für insgesamt 30 Euro gestohlen. Die Polizei stellte wenig später die Täter-Gruppe und fand die Powerbank wieder. (suki)