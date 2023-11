Tatort Johannisplatz in Chemnitz: Junger Mann soll Uhr für 15.000 Euro geraubt haben

Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag, aber auch vor laufenden Überwachungskameras. Der Angeklagte ist für die Polizei kein Unbekannter. Doch was wurde aus der Beute?

Chemnitz. Weil er in der Chemnitzer Innenstadt auf offener Straße gemeinsam mit einem Komplizen einem Geschäftsmann eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und gestohlen haben soll, muss sich ein junger Mann derzeit vor dem Amtsgericht verantworten. Der aus Libyen stammende Angeklagte ist für die Ermittler kein Unbekannter. Er war bereits in den Monaten zuvor immer wieder auffällig geworden. Daher geht es in dem Prozess und einem zweiten, parallel laufenden Verfahren auch um weitere Straftaten - von Raub über Körperverletzung bis zum Einbruch. Bei den Geschädigten handelt es sich oft ebenfalls um Migranten, darunter Bewohner jener Flüchtlingsunterkunft am Rande des Stadtparks, in der der Mann bis zu seiner Verhaftung untergebracht war.

Täter hatten es offenbar auf anderes abgesehen

Das, was am späten Nachmittag des 12. Mai auf dem Johannisplatz mitten im Herzen von Chemnitz geschah, fällt insoweit ein wenig aus dem Rahmen. Ein 43-jähriger einheimischer Geschäftsmann, so schilderte die Polizei den Vorfall damals, war gerade auf dem Weg zu seinem Auto, als ihn von hinten zwei unbekannte Männer angreifen. Sie haben es allem Anschein nach auf ein Päckchen abgesehen, das der Mann in der Hand trägt. Dem Angegriffenen gelingt es aber, es festzuhalten. Die Täter lassen von ihm ab und rennen in Richtung Stefan-Heym-Platz davon. Noch mal Glück gehabt, so scheint es zunächst.

Doch als der 43-Jährige wenig später in sein Auto steigt, da bemerkt er nicht nur eine Wunde an seinem Handgelenk. Auch seine Armbanduhr fehlt. Ein wertvoller Chronograf des Schweizer Uhrenherstellers Omega; die Staatsanwaltschaft gibt dessen Wert mit rund 15.000 Euro an.

Schon kurz nach der Tat veröffentlichte die Polizei einen Aufruf. Zeugen sollten sich melden, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Ob dieser Aufruf Erkenntnisse brachte, blieb am ersten Prozesstag vor Gericht offen. Auch das damalige Opfer konnte aus Termingründen noch nicht befragt werden. Präsentiert wurden allerdings Aufnahmen der im Stadtzentrum installierten Überwachungskameras, die das Geschehen aufgezeichnet hatten.