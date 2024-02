Tatverdächtige nach Raubstraftaten in Chemnitz gestellt

Die Jugendlichen wollten von einem 57- und einem 55-Jährigen Geld. Als sie dieses nicht erhielten, schlugen sie zu. Doch dann griff die Polizei ein.

Chemnitz.

Die Polizei hat Donnerstagfrüh in der City zwei Raubtäter ausfindig gemacht. Zunächst hatten sie von einem 58-Jährigen in einem Parkhaus Am Wall Bargeld gefordert. Als dieser das ablehnte, stießen ihn die Täter die Treppen hinunter und verschwanden. Der verletzte 58-Jährige informierte die Polizei. Kurz darauf erfolgte ein Notruf aus dem Bereich Hartmannstraße/An der Markthalle. Dort traf die Polizei auf einen verletzten 55-Jährigen. Er kam ebenfalls ins Krankenhaus. Auch von ihm hatte ein Jugendlicher Geld gefordert, die Geldbörse weggenommen und ihn niedergestoßen. Nachfolgend stellten Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige: einen 13-jährigen Syrer und einen 15-jährigen Iraner. Die Polizei ermittelt. (alu)