Telefon-Probleme im O2-Netz am Montag behoben

Über das Wochenende kam es zu Störungen beim drittgrößten Mobilfunkanbieter. Chemnitz gehört zu den am stärksten betroffenen Regionen.

In Chemnitz ist es am Wochenende bei mehreren Kunden zu Problemen beim Telefonieren im Mobilfunknetz O2 gekommen. Das zeigt auch eine Störungskarte auf der Internetseite Netzwelt. Laut Mobilfunkbetreiber O2 konnte das Problem am Montag um 10 Uhr gelöst werden. Grund für die Ausfälle sei ein gestörtes Netzelement im 2G/GSM-Netz gewesen,...