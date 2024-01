Telefonmast umgefahren, Internet weg: Wie geht es an der Hofer Straße weiter?

Ende Oktober hat ein Autofahrer nach einem Unfall hohen Schaden hinterlassen. Es ist nicht der erste Unfall an dieser Stelle in Mittelbach. Die Stadt will jetzt reagieren.

