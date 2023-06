Tempo 30 abgelehnt: Anwohner in Adorf fühlen sich auf Burkhardtsdorfer Straße nicht sicher

Wie oft der Zaun am Grundstück seiner Eltern bereits ausgewechselt wurde, zählt der Adorfer Sören Mehnert nicht mehr. "Wir bauen den Zaun mindestens einmal im Jahr neu", sagt Mehnert. Das Grundstück, in dem der 37-Jährige aufgewachsen ist, liegt an der Burkhardtsdorfer Straße im Neukirchener Ortsteil Adorf. In einer engen Kurve, an der sich...