Tierparkschule in Limbach-Oberfrohna bietet buntes Ferienprogramm

Limbach-Oberfrohna.

Die Tierparkschule im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna lädt ab dem 18. Juli zu ihrer Ferienakademie für Kinder ab zehn Jahren ein. Bis zum 17. August finden regelmäßig verschiedene Exkursionen und Projekttage statt. So steht unter anderem eine Exkursion in den Rösslerhof nach Burkhardtsdorf auf dem Plan, um eigenen Käse herzustellen. Zudem werden die Vögel im Limbacher Teichgebiet spielerisch erkundet. Ein weiteres Highlight ist das Absolvieren eines Hundeführerscheins am 16. August gemeinsam mit dem Hunderüden Herr Schmidt. Pro Veranstaltung und Kind wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro fällig. Die Anmeldung ist per E-Mail an tierparkschule.l-o@gmx.de möglich. (grun)