Tödlicher Unfall in Chemnitz: Am Streit beteiligte Männer sind identifiziert

Bevor ein 20-Jähriger von einem Müllfahrzeug an der Zentralhaltestelle in Chemnitz erfasst und tödlich verletzt wurde, hatte er Streit mit anderen Männern. Sie sind aber nicht auffindbar.

Nach dem tödlichen Unfall am Dienstagnachmittag in Chemnitz, bei dem ein 20-jähriger Mann aus Gambia ums Leben kam, ist die Staatswaltschaft mittlerweile involviert. Am Freitag hat die Polizei die ersten Ermittlungsergebnisse übergeben. So teilt Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein mit, dass die an dem Streit beteiligten Personen mittlerweile...