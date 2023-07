Trotz fehlender Unterstützung: Burgstädter Musiknacht findet statt

Auch in diesem Jahr organisiert der Burgstädter Kulturverein wieder eine Musiknacht in den Straßen der Altstadt. Die Ende August stattfindende Traditionsveranstaltung ist seit mehr als zehn Jahren ein fester Bestandteil des Kulturlebens in der Stadt am Taurastein. Der Verein lädt am 25. August von 19 bis 24 Uhr sowohl zu Livemusik als auch zu...