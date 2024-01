Unbekannte demontieren Tempo-Messtafel in Pleißa

Das Gerät an der Hohensteiner Straße ist plötzlich verschwunden. Die Polizei sucht Hinweise.

Chemnitz.

Innerhalb der vergangenen Tage haben Unbekannte ein Verkehrsdaten-Erfassungsgerät entwendet, das sich in Pleißa an der Hohensteiner Straße in der Nähe der Einmündung Zum Kapellenberg befunden hatte. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war das Gerät mit Schlössern befestigt, welche die Täter gewaltsam öffneten. Angebracht worden war das Gerät, um die Durchfahrtmenge an Fahrzeugen an der Hohensteiner Straße sowie deren Geschwindigkeiten anonymisiert zu erfassen. Der Wert des gestohlenen Geräts liegt bei rund 2800 Euro.