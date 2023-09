Unfall auf A 4: 28-Jähriger nach Autoraub in Chemnitz hinter Gittern

Der Mann hatte in Chemnitz einen Kia erbeutet . Auf der Autobahn endete seine Flucht. Nun hat ein Richter Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Ein Autoraub in Chemnitz hatte am Freitag ein abruptes Ende genommen. Gegen 10 Uhr war einer 78-Jährigen in der Auenstraße in Glößa ihr Kia geraubt worden. Die Flucht mit dem Wagen endete eine gute Stunde später. Mit dem geraubten Auto baute der 28-Jährige auf der Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal gegen 11.15 Uhr einen Unfall. Die Polizei...