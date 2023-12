Unfall in Chemnitz: Fahrgast in Linienbus verletzt

In der Mittagszeit kollidierte ein Opel mit einem Bus der CVAG.

Chemnitz.

An der Ecke Brückenstraße ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Linienbus der CVAG gekommen. Der Bus war in Richtung Chemnitz-Center unterwegs. Nach ersten Informationen der Polizei wurde dabei eine Person verletzt, ein Rettungswagen musste hinzugezogen werden. Laut Informationen vor Ort war ein Fahrgast aufgrund des Aufpralls gestürzt und musste ambulant behandelt werden. (cma)