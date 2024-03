Vandalen zerstören Toiletten in Burgstädter Garten-Vereinsheim

Die Unbekannten zerschlugen Wasch- und Toilettenbecken. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Burgstädt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in einem Vereinsheim der Gartensparte „Burgstädt Mitte“ an der Rudolf-Breitscheid-Straße hohen Schaden verursacht. Nach Informationen der Polizei waren die Täter in das Gebäude eingedrungen und haben in der Damen- sowie in der Herrentoilette mehrere Wasch- und Toilettenbecken zerstört. Die Polizei ermittelt. Der Schaden beläuft sich laut Aussage des Vereinschefs Heinz Jost auf mehrere tausend Euro. „Für unseren Verein ist das viel Geld. Eine Versicherung haben wir nicht“, so Jost. Der 66-Jährige hatte den Einbruch gemeinsam mit Vorstandsmitglied Kai Rieger am Samstag festgestellt. In dem Gartenverein gibt es etwa 100 Gärten, von denen derzeit rund 90 belegt sind. frj