Verband berät zu Engagement auf Brühl und Sonnenberg

Der Leerstand in den Stadtteilen soll verringert werden. Dazu können sich Interessierte über die geförderte Nutzung von Ladenflächen beraten lassen.

Chemnitz. Zweimal in der Woche informieren Fachleute über die Möglichkeiten im Rahmen der Kreativachse Chemnitz. Für das Förderprojekt, mit dem unter anderem leerstehende Ladenflächen auf dem Brühl, an der Straße der Nationen und auf dem Sonnenberg belebt werden sollen, stehen insgesamt 4 Millionen Euro zur Verfügung. Für Interessierte finden Gesprächsangebote zu individuellen Fördermöglichkeiten immer dienstags von 15 bis 18 Uhr in der Küche Z13 an der Zietenstraße 13 statt und mittwochs von 15 bis 18 Uhr in Grundmanns Café an der Unteren Aktienstraße 12 auf dem Brühl. (cma)