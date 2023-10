Verdi ruft zu Streik in Chemnitz auf: Edeka-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Die Streiks im Handel gehen weiter. Ab dem heutigen Donnerstag legt ein Teil der Beschäftigten des Edeka-Foodservice für mehrere Tage die Arbeit nieder. Auch in anderen Städten.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter vom Edeka-Foodservice an der Winklhoferstraße in Chemnitz am Donnerstag zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll mehrere Tage andauern. Zeitgleich wird in Leipzig und bereits seit Mittwoch in Dresden gestreikt.