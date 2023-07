Verdi-Streik vor Edeka-Zentrale in Chemnitz

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Streik für die Beschäftigten des Einzelhandels der Region Chemnitz-Zwickau aufgerufen. Zur Edeka-Zentrale an der Brückenstraße in Chemnitz waren am Vormittag etwa 120 Mitarbeitende aus Einzelhandelsunternehmen gekommen. Zwar könne es zu Einschränkungen kommen, Supermärkte und Discounter in...