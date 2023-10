Vermisste Chemnitzerin in Potsdam aufgetaucht: Polizei hebt Fahndung auf

Seit Montag wurde eine Frau aus Gablenz vermisst. Sie hielt sich gemeinsam mit ihrem Sohn auf einem Zwischenhalt in Berlin auf.

Chemnitz. Die vermisste 51-Jährige aus Chemnitz-Gablenz, nach der seit Mittwoch gefahndet wurde, ist in Potsdam aufgefunden worden. Angehörige hatten eine Vermisstenanzeige aufgegeben, da sie seit Montag nichts von ihr gehört hatten. Zu Beginn der Woche war sie in Berlin verschwunden, wo sie mit ihrem Sohn Halt auf einer Reise nach Norden machte.

Am Donnerstag ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein, der schließlich zum Auffinden der Frau in Potsdam führte. Sie habe sich in einer hilflosen Lage befunden und sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Fahndung sei nun aufgehoben. Man danke der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Suche, so die Polizeidirektion Chemnitz. (aed/eran)