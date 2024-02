Versuchter schwerer Raub in Limbach-Oberfrohna: 31-Jähriger von Unbekannten niedergeschlagen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Oststraße. Die Täter waren offenbar auf etwas Bestimmtes aus.

Zu einem versuchten schweren Raub kam es am Mittwochabend in Limbach-Oberfrohna. Ein 31-Jähriger war gegen 19.15 Uhr auf der Oststraße unterwegs, als er plötzlich durch zwei unbekannte Männer niedergeschlagen wurde. Laut Polizei versuchten die beiden Unbekannten, die Geldbörse des 31-Jährigen zu entwenden, was ihnen jedoch nicht gelang. Der...