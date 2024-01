Vom „Casino“-Spray zum Weltmarktführer: Lichtenauer Firma Tunap feiert Jubiläum

Das Chemieunternehmen begeht sein 50-jähriges Bestehen in Lichtenau. Das Werk, das einst für sein Parfüm „Casino de luxe“ bekannt war, begann aber bereits viel eher.

An der Bahnhofstraße in Lichtenau wird in diesem Jahr gefeiert. Das Chemieunternehmen Tunap gibt es seit 50 Jahren. Aber erst seit 1997 wird in Lichtenau produziert. Das hat seinen Grund: Die Tunap-Group, die ihren Sitz in Wolfratshausen in Bayern hat, übernahm 1997 den Standort von Oli-Chemie. Pro Jahr werden dort rund 60 Millionen...