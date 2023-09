Vom Ukrainekrieg bedroht: Tierpark Chemnitz gibt Amphibien ein Zuhause

Auch wegen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine schrumpft der Lebensraum der Donaukammmolche. Im Tierpark Chemnitz gibt es nun gute Nachrichten für die seltene Art.

Mehr als 80 Amphibienarten sind im Tierpark Chemnitz zuhause. Unter ihnen ist auch eine Art, deren Lebensraum durch den Krieg in der Ukraine bedroht wird. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms wurden am Strand des Schwarzen Meers hunderte tote Donaukammmolche gefunden. Sie stammten aus einer Population im Fluss Dnipro. In Chemnitz konnten...