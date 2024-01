Von der Würde für Frauen im Rotlichtmilieu bis Afrikahilfe: Chemnitzer Ehepaar macht die Welt ein bisschen besser

2016 gründeten Tanja und Andreas Walther den Verein „Weltbeweger“. Es begann in Tansania. Aber auch in Chemnitz sind sie aktiv – mit einem außergewöhnlichen Projekt.

Andreas Walther ist Arzt, Anästhesist am Klinikum Chemnitz, um genau zu sein. Sein Beruf führte ihn 2015 nach Tansania. In Mugumu im Distrikt Serengeti war er ehrenamtlich als Arzt aktiv. Seine Frau Tanja, eine Grundschullehrerin, begleitete ihn. Der Aufenthalt in Tansania sollte ihr Leben verändern.