Von Dresden nach Burgstädt: Politiker tauscht Büro gegen Werkhalle

Wer schon immer wissen wollte, wie ein Politiker arbeitet, kann das bei Tagen der offenen Tür in Parlamenten oder Ministerien immer wieder erleben. An Maschinen stehend oder mit Werkzeugen in den Händen sieht man die Volksvertreter indes eher selten. Eine dieser raren Gelegenheiten bot sich am Freitag in der Burgstädter Partnerwerkstatt der...