Von Indien und Kenia an die TU: Was bewegt internationale Studenten nach und in Chemnitz?

855 Studenten aus Indien sind an der TU in Chemnitz eingeschrieben. Aus Kenia sind es gerade einmal drei. „Freie Presse“ hat jeweils einen Vertreter aus der größten und einer der kleinsten Gruppe getroffen. Was sie dennoch verbindet.

Wenn Bernie Cheruiyot in seine Heimat fliegen will, muss er mehr als 6000 Kilometer hinter sich bringen. Für Ayush Raina sind es sogar mehr als 9000 Kilometer. Beide sind internationale Studenten an der TU Chemnitz und machen hier seit dem Wintersemester 2023/24 ihren Master in Advanced Technologies.