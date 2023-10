Von Pkw erfasst: Fußgänger in Chemnitz schwer verletzt

Der Unfall passierte am Dienstagvormittag auf der Zschopauer Straße.

Ein 70-Jähriger ist am Dienstagvormittag in Chemnitz schwer verletzt worden. Der Fußgänger war gegen 9.45 Uhr von einem Pkw auf der Zschopauer Straße stadteinwärts erfasst worden. Laut Polizei war er in der Nähe der Rosa-Luxemburg-Straße von einer Fußgängerinsel aus plötzlich auf die Fahrbahn getreten. Ein 66-jähriger VW-Fahrer stieß...