Von Poetry Slam bis Graphic Novel: Damit Stefan Heym nie vergessen wird

Die Stadt Chemnitz hat Projekte, die sich mit dem Leben und Werk des Schriftstellers auseinandersetzen, mit dem Internationalen Stefan-Heym-Förderpreis ausgezeichnet. Manche Ideen, werden erst durch den Preis Realität.

Eine Symbolfigur für den Kampf gegen totalitäre Tendenzen: So bezeichnete OB Sven Schulze den Schriftsteller Stefan Heym. Ihm zu Ehren vergibt die Stadt seit 2017 alle drei Jahre Förderpreise an Personen, Initiativen, Einrichtungen und Vereine, die sich mit dem Leben und Werk Heyms beschäftigen. Gerade heute, so Schulze, da die Demokratie...