Von Yoga bis Jazz: Parksommer an der Stadthalle eröffnet

Mit dem Musikpicknick des Studio W.M. ist am Donnerstagvormittag zum siebten Mal der Parksommer im Stadthallenpark in Chemnitz eröffnet worden. Einen ganzen Monat lang werden in der grünen Lunge der Innenstadt von Dienstag bis Sonntag Veranstaltungen stattfinden. Im Abendprogramm, das immer 20 Uhr startet, kann man am Freitag Poetry-Slam und am...