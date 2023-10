Vortrag bei „Freie Presse“: Schreibt die KI bald unsere Texte?

In der neu gestalteten Geschäftsstelle an der Brückenstraße in Chemnitz geht es am Mittwoch um Daten und Künstliche Intelligenz in den Medien.

Chemnitz. Es gibt eine unsichtbare Macht, die an Einfluss gewinnt: die Daten. Daten speisen Algorithmen. Algorithmen entscheiden in unserer Welt immer mehr darüber, welche Nachrichten wir zu sehen, welche Musik wir zu hören und welche Waren wir zum Kauf angeboten bekommen. Ob im Auto, im Internet oder im digitalisierten Zuhause – immer mehr Computer-Programme filtern und sortieren im Hintergrund.

KI verändert auch den Journalismus

Durch Künstliche Intelligenz (KI) hat die Digitalisierung zusätzlich Fahrt aufgenommen. Vor dreißig Jahren mussten die Entwickler noch mit vergleichsweise wenigen und kleinen Datensätzen zurechtkommen. Eines der ersten modernen KI-Modelle wurde mit Parlamentsreden aus Kanada trainiert – es fehlte an ausreichend großem, maschinell lesbarem Text. Mit dem Internet und den sozialen Medien, aber auch durch die allgemeine Digitalisierung vieler Lebensbereiche fallen heute Daten in großen Mengen an. In großen Rechenzentren werden Anfragen in unvorstellbarer Fülle umgesetzt – und wer mit seinem Laptop nicht weiterkommt, der rechnet in der Cloud.

Das verändert auch den Journalismus. Um Daten zum Sprechen zu bringen, bauen Redaktionen neue Kompetenzen auf. Sie suchen nach Mustern in großen Datenmengen, nach Trends oder Abweichungen. Die zunehmende Datenoffenheit von Ämtern und Behörden führt zu weiteren, früher unbekannten Möglichkeiten.

Auch der Einsatz von KI ist in den Redaktionen keine Zukunftsmusik mehr. Sprachmodelle helfen bei der Recherche und Analyse von Texten, dienen als Assistenten bei der Formulierung, prüfen auf Richtigkeit. Die „Allerwelts-KI“ ChatGPT – noch nicht einmal ein Jahr auf dem Markt - kann inzwischen Tabellen, Fotos und Zeichnungen analysieren und Bilder erzeugen.