Warum auf den Rabenberg oder nach Schöneck: Ferienpark Hoher Hain in Limbach-Oberfrohna setzt auf Sport

Der Ferienpark gehört zu den größten in Sachsen. Und die neuen Eigentümer wollen Gelände und Konzept modernisieren. Was die Kunstturnerinnen Helene und Pauline Schäfer-Betz damit zu tun haben.

Still und verlassen liegt der Sport- und Ferienpark Hoher Hain derzeit am Waldrand in Limbach-Oberfrohna. Kinderstimmen und Ferientrubel sind nicht zu hören. Das sei saisonbedingt so, sagt Eric Worm, neuer Geschäftsführer des Ferienparks. So ruhig es auf dem Gelände ist, im Haus 5, der mit 68 Betten größten Schlafunterkunft, haben die...