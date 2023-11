Warum Chemnitz für Klimaschutz ausgezeichnet wird

Zwar waren es dieses Mal weniger Punkte. Aber Chemnitz hat zum dritten Mal den European Energy Award in Gold geholt und will dranbleiben. In Zukunft wird dafür an vielen Stellen investiert.

Nach 2015 und 2019 hat die Stadt Chemnitz in diesem Jahr zum dritten Mal den European Energy Award (EEA) in Gold erhalten. Besonders hervorzuheben für den Erfolg sei der Kohleausstieg des Energieversorgers Eins, die Einbindung der Bürger in viele Projekte wie die Fuß- und Radwegeplanung und der Ausbau des Chemnitzer Modells, sagt Sebastian... Nach 2015 und 2019 hat die Stadt Chemnitz in diesem Jahr zum dritten Mal den European Energy Award (EEA) in Gold erhalten. Besonders hervorzuheben für den Erfolg sei der Kohleausstieg des Energieversorgers Eins, die Einbindung der Bürger in viele Projekte wie die Fuß- und Radwegeplanung und der Ausbau des Chemnitzer Modells, sagt Sebastian...