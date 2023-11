Warum der Advent in Chemnitz laut wird

Im Sommer kamen 1000 Fans des Wacken-Musikfestivals nach Chemnitz in den Kraftverkehr. Kurz vor Weihnachten gibt es eine Neuauflage mit sechs Bands, die für harte Klänge sorgen wollen.

Wenn an vielen anderen Orten zum Jahresende hin die „stille Nacht“ besungen wird, wird es im Chemnitzer Veranstaltungszentrum Kraftwerk so richtig laut: am 16. Dezember soll es mit dem „Wacken Wahnsinn“ ein Metal-Konzert zum Fest geben. Für die, denen Wacken auf Anhieb nichts sagt: Der kleine Ort in Schleswig-Holstein wird seit 1990 für...