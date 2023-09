Warum der Sonnenlandpark in Lichtenau auch „Öko-Belantis“ heißt

Der Freizeitpark in Lichtenau wird nahezu autark bewirtschaftet. Allerdings kämpft der Betrieb mit bürokratischen Hürden.

Sonne pur an diesem Wochenende: Der Sonnenlandpark in Oberlichtenau erwartet am Samstag und Sonntag etwa 2000 Gäste. "In dieser Woche waren es etwa 600 pro Tag", sagt Marketingchefin Anita Müller. Dabei profitiere der Freizeitpark von den Urlaubern aus Bayern, die noch Sommerferien haben. Am Sonntag wird mit Extra-Angeboten der 17....