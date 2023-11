Was sich Jugendliche in Burgstädt wünschen: Multifunktionsplatz, Fitnessgeräte und Bikeplatz

Der Jugendstadtrat hat junge Leute befragt, was sie in ihrer Stadt vermissen. Die Liste ist lang. Aber eins scheint bald in Erfüllung zu gehen.

Es sind beliebte Treffs in Burgstädt: Wettinhain, Promenade oder Kaufland-Gelände. Junge Leute treffen sich nach der Schule zum Quatschen oder einfach Abhängen. Fragt man die jungen Leute, warum sie sich gerade dort treffen, dann folgt ein Achselzucken oder die Antwort: Mehr gibt es doch nicht. Das ist auch das Ergebnis einer Umfrage unter...