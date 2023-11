Was wollen die Chemnitzer für ihre Innenstadt?

Am 4. Dezember findet der erste Bürgerdialog zum Rahmenplan Innenstadt statt. Gefragt sind auch Einschätzungen zum derzeitigen Zustand.

Wie sehen die Chemnitzer den aktuellen Zustand der Innenstadt, was sollte sich ändern? Um Fragen wie diese zu klären, lädt die Stadt am 4. Dezember, 17.30 Uhr zum ersten Bürgerdialog zum Rahmenplan Innenstadt ein. Die Diskussion findet im Pentagon 3 an der Brückenstraße statt. Ziel sei es, gemeinsam eine lebens- und liebenswerte Innenstadt...