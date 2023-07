Wechsel im Gemeinderat Taura: Warum Uwe Schulz Schokolade verteilt

Das hat es so noch nicht in einer Gemeinderatssitzung gegeben: Der neue Gemeinderat Uwe Schulz, der bereits als Parteiloser im Ortschaftsrat Köthensdorf sitzt, hat zu seiner Berufung in dieser Woche Schokolade verteilt. Der 55-Jährige ist als Nachrücker der Wählervereinigung Freiwillige Feuerwehr Köthensdorf (WFFK) in den Tauraer Gemeinderat...