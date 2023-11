Weiden im Limbacher Teichgebiet bald Schottische Hochlandrinder?

In einem Vortrag informiert der Nabu Regionalverband über die mögliche Zukunft der Limbacher Teichgebiete. Dabei spielen Rinder eine besondere Rolle.

Wie kann sich das Limbacher Teichgebiet in Zukunft entwickeln? Dieser Frage widmet sich ein Vortrag des Nabu Regionalverbandes Erzgebirgsvorland am 14. November. In „Beierleins Landgasthaus“ im Callenberger Ortsteil Reichenbach wird der Ornithologe Jens Hering zunächst über den gegenwärtigen Zustand des Teichgebietes sprechen. Anschließend...