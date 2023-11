Weihnachten wie früher: Limbacher Esche-Museum weckt Kindheitserinnerungen

In der neuen Weihnachtsausstellung dreht sich alles um das Thema Spielzeug. Dabei soll das Spielen für die jüngsten Besucher nicht zu kurz kommen.

Eine Reise in die Kinderwelt tritt das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna mit Beginn der Weihnachtszeit an. Vom 1. Dezember bis 25. Februar ist dort die Sonderausstellung „Mein liebstes Spielzeug. Erinnerungen aus dem Kinderzimmer“ zu sehen. Mehrere Sammler aus der Region zeigen darin ihre Spielschätze aus der Kindheit. Von Puppenstuben über...