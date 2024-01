Weihnachtszauber verlässt Burgstädt: Bauhof baut Lichter und Sterne ab

Der Bauhof in Burgstädt hat angefangen, die Weihnachtsbeleuchtung zu entfernen. Was geschieht danach mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen?

Der Bauhof in Burgstädt hat am Montag begonnen, die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wieder zu entfernen. Während der Advents- und Weihnachtszeit werden traditionell Straßen und Plätze wie Markt und Brühl mit Lichtern und Sternen geschmückt. Nach dem Dreikönigsfest am 6. Januar wird begonnen, Weihnachtsbäume, Lichterbögen und...