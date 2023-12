„Weimar“-Konzerte in Limbach-Oberfrohna: Bundestagsabgeordnete fordert Absage der geplanten Auftritte

Die Band geriet wegen früherer Kontakte zur Neonazi-Szene in die Kritik. Ministerin Clara Bünger fürchtet einen „Nährboden“ für Neonazi-Szene in Limbach-Oberfrohna.

Die Debatte um geplante Konzerte der Rockband „Weimar“ in Limbach-Oberfrohna ist auf Bundesebene angekommen. Am Dienstag wandte sich Bundestagsabgeordnete Clara Bünger (Die Linke) mit einem offenen Brief an Oberbürgermeister Gerd Härtig (Freie Wähler). „Ich bin erschrocken darüber, dass Sie den Konzerten keine Absage erteilen wollen –...