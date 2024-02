Weiteres Windrad am Neukirchener Wald genehmigt

Auf Leukersdorfer Flur sollen drei Windräder entstehen. Nun hat das Landratsamt ein weiteres am Wald genehmigt. Diesmal auf Neukirchener Seite. Die Ablehnung der Gemeinde hatte keinen Erfolg.

Es ist beschlossene Sache: In Neukirchen wird eine Windkraftanlage entstehen. 166 Meter hoch soll sie sein und eine Leistung von 5600 Kilowattstunden erbringen. Entstehen wird das Windrad am Rand des Neukirchener Waldes auf einer Feldfläche zwischen der Autobahn 72 und der Leukersdorfer Straße. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderates...