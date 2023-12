Wie die Chemnitzer Kita „Kindertreffpunkt“ zu Fußballtoren kam

150.000 Euro Fördergeld hat Chemnitz vom Bundesministerium für Familien erhalten. Wofür das Geld eingesetzt wird, durften jedoch nicht die Stadträte entscheiden, sondern Kinder und Jugendliche.

Riesenaufregung herrschte am Donnerstagvormittag in der Kita „Kindertreffpunkt“ der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJF) an der Bernsdorfer Straße in Chemnitz. Endlich sollten die Fußballtore, die sich vor allem die Großen in der Kita gewünscht hatten, eingeweiht werden. Kita-Leiterin Janina Reipschläger verteilte an einige der Kinder...